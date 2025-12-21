Un episodio violento y confuso sacudió la madrugada del domingo en Mar del Plata, cuando un hombre terminó herido de bala tras un disparo efectuado desde el interior de un auto. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Champagnat y Rodríguez Peña, en la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el conductor del vehículo se había detenido en ese cruce para mantener un encuentro sexual con una mujer dentro del rodado. La situación se descontroló cuando un tercer hombre se acercó de manera sorpresiva y se asomó por una de las ventanillas, lo que generó tensión y un forcejeo.

Las fuentes indicaron que quien irrumpió sería la pareja de la mujer y que habría llegado al lugar para controlarla. En medio del conflicto, la mujer descendió del auto y, segundos después, el conductor sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo al hombre en la cadera.

La víctima, de alrededor de 30 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. Según los registros oficiales, el herido cuenta con antecedentes penales por encubrimiento, robo y tentativa de robo, con causas que se remontan a 2020.

La mujer también fue identificada en el hospital y presenta antecedentes por hechos vinculados a violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

Tras el disparo, el conductor escapó del lugar y permanece prófugo. La Comisaría 4ª de Mar del Plata intervino en las primeras actuaciones y la causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, que la caratuló como abuso de armas y lesiones.

En paralelo, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para identificar al autor del disparo, que al cierre de esta edición aún no había sido localizado.