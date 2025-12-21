Un brutal doble crimen conmociona a la provincia de San Luis. Una mujer y su hija de 13 años fueron encontradas asesinadas a puñaladas en su vivienda de la ciudad de Villa Mercedes y, tras una intensa búsqueda, la Policía logró detener a dos sospechosos en la provincia de La Pampa.

Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, una adolescente de 13 años. Los cuerpos fueron hallados este sábado por la mañana en la casa familiar del barrio San José, luego de que una vecina alertara al 911 al notar que desde hacía varios días no había movimientos en el domicilio. Al ingresar, los efectivos constataron que ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca.

Desde el inicio, la investigación apuntó a una joven de 21 años que residía de manera ocasional en la vivienda y a su pareja. Con el correr de las horas, esa hipótesis tomó fuerza y derivó en un operativo conjunto que permitió concretar dos detenciones, un hombre y una mujer, en territorio pampeano.

El arresto fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de San Luis y sus pares de La Pampa, Mendoza y Córdoba. Según informaron oficialmente, los sospechosos habían tenido varios días para intentar salir de la provincia, por lo que se montó un operativo interjurisdiccional que culminó sobre la ruta nacional 188, en cercanías de las localidades de Quetrequén y Maisonnave. Ambos serán trasladados a San Luis para quedar a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 5, que coordinó las tareas investigativas junto a la División Delitos de la Policía provincial. En ese marco, una de las líneas centrales fue la localización de la joven sospechada, quien habría estado previamente bajo resguardo por un pedido de paradero y presenta algún grado de discapacidad, dato que fue clave para su identificación.