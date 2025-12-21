El Congreso entra en una semana decisiva con el Presupuesto 2026 como eje central de la agenda legislativa. En el marco de las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca acelerar los tiempos y avanzar con una serie de reformas económicas y estructurales que considera clave para el próximo año, con el objetivo de sostener el principio de déficit cero.

El debate por el Presupuesto retoma fuerza en el Senado, donde el Gobierno aspira a lograr su aprobación sin mayores demoras antes de fin de año. La agenda parlamentaria, convocada hasta el 30 de diciembre —con excepción del feriado del 25—, incluye iniciativas que acompañan el plan económico impulsado por La Libertad Avanza.

Uno de los puntos más relevantes previstos para esta semana es el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de Diputados y será debatida el viernes 26. Se trata de un proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que propone cambios en el régimen penal tributario, en los procedimientos fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de incorporar un sistema de declaración jurada simplificada. La iniciativa también contempla un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que ofrecería estabilidad permanente a quienes se adhieran.

En paralelo, el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, busca ordenar el resto del paquete de reformas. Entre ellas se encuentra el proyecto de Modernización Laboral, cuyo tratamiento fue postergado y se retomará recién el 10 de febrero del próximo año, luego de que se lograra el dictamen de mayoría en comisión. También figuran posibles cambios en el Código Penal, aunque por el momento no hay una fecha definida para su debate.

Otro de los temas sensibles en discusión es la Ley de Glaciares, una iniciativa de fuerte impacto para el Gobierno y para las provincias con actividad minera. El proyecto apunta a modificar el esquema actual de protección ambiental en determinadas zonas, con el objetivo de habilitar y promover nuevas inversiones en el sector.

Desde el oficialismo adelantaron que el Ejecutivo convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. En ese lapso, la intención es avanzar en el Senado tanto con la reforma laboral como con las modificaciones a la Ley de Glaciares, en un escenario legislativo que promete debates intensos y negociaciones clave.