Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
"Pasamos de 9.300 hechos a uno solo"

Defensas celebraron que se descartara la asociación ilícita

El defensor del exdirector de Finanzas Luis Gallo, condenado en la causa por estafas con planes sociales en Neuquén, sostuvo que el fallo debilitó la acusación de la Fiscalía al descartar la asociación ilícita y reducir los hechos imputados. Aseguró que insistirán en la absolución de su defendido.

Por Pablo Montanaro
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 15:25
La defensa de Luis Gallo señaló que "la acusación quedó débil y vamos por la absolución".

El abogado Fabián Flores, representante legal de Luis Gallo —exdirector de Finanzas condenado en la megacausa por estafas con planes sociales en Neuquén—, se mostró “parcialmente conforme” con el fallo judicial.

“Es como sentir que ganamos dos a uno”, graficó consultado por Mejor Informado, al remarcar que el tribunal descartó la figura de asociación ilícita y redujo de más de 9.300 hechos delictivos a uno solo. “Eso claramente fue un triunfo para la defensa. Desde el inicio notamos que era imposible sostener semejante imputación y los jueces lo entendieron”, señaló.

Flores consideró que el fallo puso de manifiesto “la debilidad de la acusación de la Fiscalía”. En ese sentido, recalcó que no se logró probar que su defendido actuara con dolo: “Lo que hubo fueron fallas en el sistema, en un contexto de pandemia que nunca se investigó como debía. Se intentó construir una sospecha que nunca alcanzó el nivel de certeza”.

Sobre las pericias informáticas presentadas como evidencia, el abogado cuestionó la validez de los informes: “Lo primero que marcamos es que no cumplían con lo establecido por el Código. No había peritos idóneos con título habilitante, y eso dejó en claro la fragilidad de esa prueba”.

Pese a la condena por administración fraudulenta, Flores insistió en que Gallo nunca salió de la esfera administrativa que le correspondía. “Seguiremos defendiendo su absolución. Fue, es y será nuestra postura desde el inicio”, concluyó.

