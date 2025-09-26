CALF sumó nueva sala en el Oeste, donde cuenta con 50% de sus servicios funerarios

La Cooperativa CALF inauguró este viernes una nueva sala velatoria ubicada en República de Italia 3979, en la ciudad de Neuquén. El objetivo es ofrecer un espacio cercano para que las familias del Oeste neuquino puedan despedir a sus seres queridos sin recorrer grandes distancias.

El lugar cuenta con comodidades y equipamiento necesarios para garantizar un entorno adecuado de encuentro y acompañamiento durante el duelo.

Declaraciones y contexto

El gerente de Sepelios, Rubén Domínguez, destacó que la apertura responde a una necesidad concreta:

“Era muy necesario contar con esta nueva sala que viene a sumarse a la de calle Godoy. De esta manera vamos a descomprimir la cantidad de servicios funerarios en el sector Oeste, donde se realiza el 50% de los servicios”, afirmó.

Actualmente, CALF dispone de salas velatorias en distintos puntos de la ciudad:

Sala A: Bahía Blanca 546

Sala F: Godoy 522

Sala Parque Industria 1 y 2: Calle C3, entre Quili Malal e Ingeniero Huergo

Próximas aperturas en Valentina Sur

Domínguez adelantó que la próxima semana será habilitada una nueva sala velatoria en Soldado Águila y Catán Lil, en el barrio Valentina Sur.

“El crecimiento de la ciudad nos obliga a trabajar constantemente para dar respuestas a los asociados y vecinos, acercando el servicio a cada zona”, explicó.

Historia y alcance del Servicio de Sepelios

El Servicio de Sepelios de CALF nació en 1977 y actualmente brinda cobertura a más de 86.000 asociados en Neuquén y en localidades como Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, entre otras.

El Consejo de Administración definió un plan de expansión con el fin de sostener la excelencia del servicio y dar respuesta a la creciente demanda regional.