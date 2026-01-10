El plantel de primera división de El Biguá arrancará este sábado 10 de enero desde las 19.30 la temporada 2026 de la Liga Nacional Femenina de Básquet 2025/2026, y el debut en el Torneo Clausura de este año será como visitante ante Lanús en el conurbano bonaerense.

En tanto, el domingo 11 de enero se medirá con las campeonas del Torneo Apertura 2025, Ferro Carril Oeste, juego que tendrá por escenario el mítico estadio Héctor Etchart emplazado en el porteño barrio de Caballito, cotejo que irá televisado por la señal de DeporTV desde las 18.30.

La entidad ribereña de la capital neuquina sumó al plantel, a la chilena Andrea Valdés, que viene de salir campeona con Sportivo Italiano en Chile, 1,79 metros de altura, que oficia de ala pivot, que también es integrante de la selección trasandina y a ⁠Daiana Ten.

En cuanto a las desvinculaciones, se alejaron y no estarán en el plantel en este año, Rocio Bereilh, ⁠Ornella Tarchini fueron recambiadas por razones tácticas, estratégicas y deportivas, también se alejó de la institución, ⁠Paula Fernández, que era tenido en cuanta por el entrenador Ruben Jaime, pero adujo problemas personales para dejar Neuquén. Seguirán en el plantel, Agustina Jourdheuil, Charo Lertora, Julia Centurión, Agustina García, Maitena Merino y Camila Gutiérrez.

Daiana Ten, la otra cara nueva del equipo de la capital

Lanús

El rival del equipo de la capital neuquina, tras semanas de entrenamientos diarios que permitieron ajustar ritmo, técnica y preparación física de cara al debut. Para este torneo, en el plantel se oficializaron dos incorporaciones, Rocío Estrada, base proveniente del Club Alejandro Korn y Matías Alberro, quien se suma al cuerpo técnico como entrenador asistente. Las salidas fueron las de Lara Leivas (jugadora) y Mauro Grisotto (entrenador asistente).

El parte de prensa de la entidad "Granate" comunicó que "el equipo llega al inicio del torneo con continuidad de trabajo, compromiso colectivo y una identidad en crecimiento. Además, afronta este nuevo desafio con la experiencia acumulada durante el Apertura y con un importante volumen de trabajo para seguir profundizando y plasmar en la cancha el modelo de juego de Lanús".

Las jugadoras citadas para este sábado son, Camila Peri, Noelia Zinna, Candela Piedras, Sofía Díaz, Martina Scian, Milagros Sánchez, Abril Fernández, Julieta Zotarelli, Berenice López, Olivia Oltmann, Martina Casagrande, Renata Scordo, Julieta Pérez Costa, Alma Del Castillo y Rocío Estrada.