Conectividad asegurada: este martes Rincón de Los Sauces presenta "Mi Cole", el nuevo transporte urbano

La localidad de Rincón de Los Sauces sumará un servicio de transporte urbano, que servirá para que los vecinos del lugar unan los distintos barrios, facilitando los traslados de aquellos que no cuentan con medios de locomoción propios.

El flamante servicio tendrá colectivos de última generación que serán de color blanco con un logo anaranjado, con la leyenda ‘Mi Cole’.

Mañana martes, el día clave

La flota se presentará mañana, durante un acto que se realizará a las 11:30’ frente a la municipalidad. Lo encabezará la intendenta Norma Sepúlveda, que aseguró que con esta incorporación “Rincón suma una herramienta clave para fortalecer la calidad de vida de todos, y avanzar hacia un modelo de ciudad más integrada y sostenible”.