¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
IMPORTANTE INCORPORACIÓN

Conectividad asegurada: este martes Rincón de Los Sauces presenta "Mi Cole", el nuevo transporte urbano

El servicio de colectivos se llamará “Mi Cole”. Unirá los barrios de la localidad, para facilitar el traslado de los vecinos dentro del éjido urbano

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 14:58
PUBLICIDAD
Las nuevas unidades, que se presentarán mañana martes

La localidad de Rincón de Los Sauces sumará un servicio de transporte urbano, que servirá para que los vecinos del lugar unan los distintos barrios, facilitando los traslados de aquellos que no cuentan con medios de locomoción propios.

El flamante servicio tendrá colectivos de última generación que serán de color blanco con un logo anaranjado, con la leyenda ‘Mi Cole’.

Mañana martes, el día clave 

La flota se presentará mañana, durante un acto que se realizará a las 11:30’ frente a la municipalidad. Lo encabezará la intendenta Norma Sepúlveda, que aseguró que con esta incorporación  “Rincón suma una herramienta clave para fortalecer la calidad de vida de todos,  y avanzar hacia un modelo de ciudad más integrada y sostenible”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD