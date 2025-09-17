Acribillado en plena calle: quién era el joven asesinado de dos disparos en Rincón de los Sauces

Un crimen que sacude a toda la ciudad

Rincón de los Sauces quedó conmocionada este martes por un salvaje asesinato en plena vía pública. José Ariel Palomo, de 29 años, fue acribillado de dos disparos tras una pelea con un narco. El ataque ocurrió frente a los ojos de su propio hermano, que no pudo hacer nada para salvarlo.

Una compra de droga que terminó en tragedia

Según la investigación, todo empezó en un kiosco narco de calle Belgrano, donde la víctima discutió con el vendedor. Tras retirarse, pensó que la situación había terminado, pero lo persiguieron. A pocas cuadras, en la esquina de Belgrano y Río Colorado, dos hombres en moto lo interceptaron y desataron la violencia.

La pelea, los disparos y la muerte

El acompañante del narco bajó de la moto y comenzó a pelearse a golpes con uno de los hermanos. De repente, sacó un arma y disparó dos veces contra José Ariel, que cayó herido de muerte. Pese a que lo trasladaron de urgencia al hospital, no pudo sobrevivir.

Tres detenidos y un escándalo en la comisaría

El principal sospechoso fue detenido pocas horas después. También quedó preso un hombre que lo acompañaba. Pero lo más insólito ocurrió cuando la madre del presunto homicida llegó a la comisaría para entregarlo: terminó presa por generar destrozos y disturbios dentro de la unidad.

La Justicia avanza

La fiscal Rocío Rivero adelantó que esta tarde formulará cargos contra los detenidos. Mientras tanto, la autopsia al cuerpo de Palomo se realizará en Neuquén capital.