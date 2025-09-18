Cuatro trabajadores petroleros, heridos tras vuelco cerca de Rincón de los Sauces

Durante la tarde del jueves, en un sector de la Ruta Provincial 6 caracterizado por el mal estado del asfalto y la presencia de numerosos pozos, una camioneta salió de la calzada y terminó a unos 20 metros de la cinta asfáltica. Ocurrió cerca de Rincón de los Sauces, con dirección a Octavio Pico.

En el vehículo viajaban cuatro trabajadores de la empresa Elecnor, entre 32 y 52 años, quienes sufrieron heridas de distinta consideración. En principio, no se encuentra ninguno con riesgo de vida. Según confirmó el comisario Rodrigo Bastías a Mejor Informado, el conductor realizó una maniobra que produjo el vuelco.

Todos fueron trasladados en vehículos de emergencia a la clínica de la localidad para recibir atención médica. Colaboró también otra ambulancia privada de uno de los yacimiento.

Daños en el vehículo

La pick up de la compañía sufrió severos daños en la carrocería luego de dar varios tumbos antes de quedar volcada sobre uno de sus laterales.