¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Siniestro vial

Cuatro trabajadores petroleros, heridos tras vuelco cerca de Rincón de los Sauces

Cuatro empleados de la empresa Elecnor resultaron lesionados este jueves por la tarde cuando la camioneta en la que viajaban volcó en un tramo de la Ruta 6, a unos 15 kilómetros de la localidad.

Por Nicolás Alvarez
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 21:10
PUBLICIDAD

Durante la tarde del jueves, en un sector de la Ruta Provincial 6 caracterizado por el mal estado del asfalto y la presencia de numerosos pozos, una camioneta salió de la calzada y terminó a unos 20 metros de la cinta asfáltica. Ocurrió cerca de Rincón de los Sauces, con dirección a Octavio Pico.

En el vehículo viajaban cuatro trabajadores de la empresa Elecnor, entre 32 y 52 años, quienes sufrieron heridas de distinta consideración. En principio, no se encuentra ninguno con riesgo de vida. Según confirmó el comisario Rodrigo Bastías a Mejor Informado, el conductor realizó una maniobra que produjo el vuelco. 

Todos fueron trasladados en vehículos de emergencia a la clínica de la localidad para recibir atención médica. Colaboró también otra ambulancia privada de uno de los yacimiento.

Daños en el vehículo

La pick up de la compañía sufrió severos daños en la carrocería luego de dar varios tumbos antes de quedar volcada sobre uno de sus laterales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD