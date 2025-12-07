El segundo finalista del Torneo Clausura ya tiene nombre: Estudiantes venció 1-0 a Gimnasia en El Bosque y jugará la final ante Racing. En el clásico platense más determinante de los últimos tiempos, el Pincha se valió del tanto de Tiago Palacios para sellar la victoria y el boleto para el duelo decisivo por un nuevo título en Santiago del Estero ante Racing, el fin de semana.

Como la gran mayoría de los clásicos platenses, el juego estuvo muy poco presente y la fricción se apoderó de un encuentro con dos equipos tensionados que sabían de esta oportunidad única ante el eterno rival. Por fuera de un minuto de locura al final del primer tiempo donde tanto Nelson Insfrán como Fernando Muslera aparecieron para sostener el 0-0, el cotejo destacó más por la pierna fuerte, las disputas y las amarillas, pero en el complemento el Pincha iba a encontrar la llave a la final.

En un partido donde primó la pierna fuerte, Estudiantes aprovechó la suya y se llevó un nuevo clásico platense.

Pasado el cuarto de hora, Edwuin Cetré, el factor desequilibrante de los de Eduardo Domínguez, logró desbordar por izquierda y poner un centro potente que Palacios empujó apareciendo por el segundo palo para decretar el 1-0. Poco más iba a pasar en los minutos restantes: el empuje de Gimnasia, la línea de cinco de Estudiantes para aguantar y un cierre de partido que mostró las dos caras de una ciudad: la desazón del local, otra vez cayendo ante el clásico rival pero con el agravante de que se acababa la ilusión y la euforia de un pincharrata que se metió por la ventana pero su solidez la ha permitido hacerse camino a su cuarta final en los últimos tres años.

Palacios le dio la victoria al Pincha

Cuando el encuentro seguía por el camino de la lucha, Estudiantes encontró una jugada que lo puso en ventaja. La pelota fue hacia Edwuin Cetré, que desbordó a pura velocidad ante Renzo Giampaoli dejándolo en el camino y sacó un centro perfecto de zurda para la llegada de Tiago Palacios, que apareció por el segundo palo para conectar de primera y desatar el grito del León, que por ahora se mete en el duelo decisivo.

Los arqueros dijeron presente

En un encuentro con muchísima lucha y pocas situaciones, ambos guardametas aparecieron para sostener el cero en su arco sobre el final de la primera mitad. Primero fue el turno de Nelson Insfrán, muy atento para tapar abajo sobre su palo un centro de Tiago Palacios que se desvió en el camino.

Un par de minutos después, el mejor minuto del partido: primero volvió a aparecer Insfrán para cortar un centro peligroso. Inmediatamente, después de una mala salida del arquero que terminó en recuperación de su propio equipo, Gimnasia casi se pone arriba. La jugaron de izquierda a derecha y la pelota le cayó a Manuel Panaro, que intentó rematar, su disparo se desvió y obligó a Fernando Muslera a una enorme intervención volviendo sobre sus pasos para evitar el gol del Lobo.

El recibimiento de los hinchas del Lobo

Formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

La previa

Con entradas agotadas, El Bosque se prepara para una verdadera fiesta en la capital de la Provincia de Buenos Aires. De cara al partido, hay que resaltar que el plantel del Lobo no entrenó por falta de pago por tercera vez en el semestre. En cuanto al equipo, el entrenador Fernando Zaniratto recuperó a Alejandro Piedrahita para uno de los extremos, que reemplazaría a Jeremías Merlo.

Fernando Zaniratto, el técnico de Gimnasia.

Por su parte, el Pincha llega de eliminar a Central Córdoba en Santiago del Estero el pasado fin de semana. De cara al clásico, volverá a contar con Mikel Amondarain, aunque no es segura su titularidad. Además el León seguirá sin Guido Carrillo, su referente de área, quien está suspendido. Eduardo Domínguez probó con Lucas Alario en las prácticas, pero terminaría dándole continuidad a Facundo Farías en dupla con el colombiano Edwuin Cetré.