El fin de semana, Alianza Lima igualó 3 a 3 con Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga 1 de Perú y, con el 4 a 4 global, fueron a los penales, donde la visita se impuso por 5-4. Los Blanquiazules quedaron eliminados y tomaron la drástica decisión de despedir a Néstor Raúl Gorosito como entrenador.

El equipo de la capital peruana no pudo avanzar en la lucha por ser Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026 y debieron conformarse con ser Perú 4, por lo que disputarán el repechaje desde la Fase 1, tal como ocurrió en la edición 2025, en el que consiguieron el hito de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera con "Pipo" en el banco de suplentes.

Los medios peruanos se hicieron eco de la salida de Gorosito

De todas maneras, las últimas actuaciones no conformaron a la dirigencia y le rescindieron el contrato. "Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", informaron en redes sociales.

"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos", completaron sobre Pipo que dirigió un total de 55 partidos Alianza Lima entre todas las competencias, donde cosechó 28 triunfos, 16 empates, 11 derrotas y no consiguió títulos.