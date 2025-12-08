Los vecinos del Barrio Norte de Villa La Angostura encendieron las alarmas tras la denuncia de una vecina por el riesgo que corren las mascotas. Según relataron, en la zona hay un hombre que habría "cazado" con una ballesta a una mascota.

La mujer indicó que este sujeto estaría "tirándole con una ballesta a las mascotas", provocándoles la muerte y generando terror entre los dueños. La mujer aseguró que uno de sus gatos resultó herido y describió la angustia que le generó tener que explicarle a su hija que el agresor sería un vecino.

“Me aterró pensar en eso. Espero que no le pase a otro gatito, es muy doloroso verlo así”, expresó la vecina en el mensaje difundido por la Junta Vecinal.

Ante la gravedad del hecho, una integrante de la Junta confirmó que ya se iniciaron las actuaciones correspondientes: “La vecina hizo la denuncia en Zoonosis y también en la Policía. Yo hablé con el comisario y están al tanto de la situación”, informó.

Desde la Junta señalaron que buscan dar la máxima difusión al caso para prevenir nuevos ataques y para que las autoridades puedan avanzar con la investigación. También pidieron a los residentes de la zona estar atentos y reportar cualquier comportamiento sospechoso.

Las denuncias por maltrato animal se derivan a través de Zoonosis municipal pero también por se investiga por vía policial, ya que el uso de armas en ámbitos urbanos constituye un delito.