La localidad de Plaza Huincul encabezará una campaña de reciclaje en el barrio Soufal, este miércoles 10 de diciembre, con el fin de promover hábitos responsables y reducir el impacto ambiental en la comunidad. La actividad se desarrollará de 10 a 13 y estará abierta a todos los vecinos que deseen acercar sus materiales reciclables.

La propuesta invita a practicar los principios de reducir, reutilizar y reciclar. “Entre todos podemos hacer un cambio real”, señalaron los organizadores, quienes remarcaron la importancia del compromiso vecinal.

Explicaron que durante la jornada se recibirán diversos tipos de residuos: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, pilas, baterías, aceite vegetal usado y RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), un tipo de desecho que requiere un tratamiento especial por su alto nivel de contaminación.

La iniciativa busca no solo recolectar materiales reciclables, sino también fomentar la conciencia ambiental y reforzar la idea de que el cuidado del ambiente comienza con gestos simples. Los organizadores invitaron a los vecinos a participar y remarcaron que “cada aporte vale”.