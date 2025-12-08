Un jubilado de 82 años se quitó la vida en su casa de Las Cañitas después de una discusión con su esposa por los planes para las Fiestas, en un episodio que consternó al barrio en la mañana de este lunes. La víctima fue identificada como Pedro Gómez, personal retirado de la Prefectura Naval Argentina.

Todo ocurrió alrededor de las 09:12, cuando María Venegas, esposa de Gómez, llamó al 911 para pedir ayuda. Según relató a los efectivos que llegaron al lugar, minutos antes ambos habían mantenido una discusión por la organización de la Navidad y las reuniones familiares de fin de año. En medio de la tensión, Gómez se dirigió a su despacho dentro de la vivienda ubicada en Huergo al 300, donde, según el testimonio de su esposa, se efectuó un disparo.

Cuando llegó la policía, se solicitó de inmediato la intervención del SAME, cuyos médicos confirmaron el fallecimiento del hombre. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes y entrevistaron a la pareja para reconstruir el contexto previo a la tragedia que sacudió a la zona de Palermo.