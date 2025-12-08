Después de varios días frescos, el calor volverá al Área Metropolitana de Buenos Aires y el viernes se espera una máxima de 33°, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La semana empezará con cielo nublado y temperaturas moderadas, pero hacia el final llegará un aumento marcado.

El martes habrá cielo nublado, una mínima de 20° y una máxima de 26°, con chaparrones aislados por la tarde y ráfagas del este que podrían llegar a los 50 km/h. El miércoles continuará con ambiente húmedo y cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 19° y 28° y baja probabilidad de lluvia.

Para el jueves, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura, con una mínima de 20° y una máxima de 31°, junto a una baja chance de precipitaciones por la tarde.

El día más caluroso será el viernes, cuando se prevén 33° de máxima y cielo parcialmente nublado. El fin de semana también se sentirá el calor: el sábado tendrá marcas entre 22° y 32°, mientras que el domingo se espera un escenario similar, con cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 22° a 32°.