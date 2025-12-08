El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con el Premio Nobel de Economía 1997, Robert C. Merton, uno de los economistas más influyentes del mundo. La imagen oficial del encuentro llamó la atención porque el mandatario posó con un mameluco de YPF, una elección poco habitual en reuniones de este tipo.

Merton, galardonado junto a Myron S. Scholes, es reconocido por desarrollar una fórmula que revolucionó la valoración de opciones financieras y transformó para siempre el análisis económico. Su trabajo permitió crear nuevos instrumentos financieros, mejorar la gestión de riesgos y establecer herramientas que hoy se utilizan en mercados de todo el mundo.

Durante la reunión, el Gobierno destacó el prestigio internacional del académico y su aporte al pensamiento económico. El encuentro fue interpretado como un gesto político y técnico en medio de la agenda económica del Presidente, que suele reivindicar a figuras de renombre vinculadas a la innovación financiera y la teoría del mercado.