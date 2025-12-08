El Gobierno confirmó que les descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por ATE para este martes, una medida de fuerza que llega en rechazo a la reforma laboral y a los posibles recortes en organismos descentralizados. La decisión fue ratificada por fuentes de alta jerarquía del Ejecutivo y vuelve a tensar la relación con los gremios en la previa del anuncio oficial de la nueva normativa.

La respuesta del oficialismo surge después de que ATE anunciara una concentración en el Congreso de la Nación a las 11, acompañada de retiros de los lugares de trabajo desde las 10.30 en la Ciudad de Buenos Aires. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.

Aguiar también cuestionó a algunos mandatarios provinciales, especialmente al de Catamarca, a quienes acusó de haber criticado el ajuste nacional en campaña y ahora alinearse con esas políticas. Desde el gremio explicaron que el paro se sostiene sobre tres ejes: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias con recomposición salarial y la preocupación por un posible recorte en organismos descentralizados que, estiman, podría afectar al 10% de los trabajadores.

Según ATE, entre los organismos bajo análisis se encuentran la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.

El paro se adelantó tras la versión de que el Gobierno presentará el 9 de diciembre la reforma laboral elaborada junto al Consejo de Mayo. Aunque el texto completo no se difundió, la propuesta incluiría cambios en vacaciones, indemnizaciones y despidos, aunque el Ejecutivo asegura que no se trata de una reforma “controversial” y que apunta a mantener la moderación para conseguir apoyos en el Congreso.

El encargado de presentar el paquete será Manuel Adorni, jefe de Gabinete, luego de la reunión del Consejo de Mayo prevista para las 13.30 en Casa Rosada. La modernización laboral forma parte del temario de sesiones extraordinarias y el Gobierno confía en avanzar con su aprobación con apoyo de Patricia Bullrich en el Senado.