Un apostador de Reconquista, Santa Fe, ganó $8.800 millones y se convirtió en el mayor ganador en la historia del Quini 6, tras acertar la combinación 05, 15, 25, 33, 40 y 45 en la modalidad Revancha. El premio, inédito en casi cuatro décadas del juego, quedó en manos de un único participante, según confirmó la Lotería de Santa Fe.

El pozo récord mantuvo en vilo al país durante semanas y creció a un ritmo “nunca visto”, impulsado por la expectativa de alcanzar una marca que parecía no tener techo. El Quini 6, con 37 años de trayectoria, volvió a mostrar su enorme alcance: más de un millón setecientas mil apuestas se registraron en esta edición, que se transformó en una de las más convocantes de su historia.

La jugada ganadora provino de la modalidad Revancha, que tiene un valor adicional de $500 sobre la apuesta base. En total, cada ticket completo cuesta $2.500 e incluye las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos.

Mientras la Revancha consagró a un nuevo millonario, las otras categorías quedaron vacantes. En el Tradicional, la combinación 01, 07, 15, 29, 40 y 45 no registró ganadores y dejó un importante pozo acumulado para el próximo sorteo. Lo mismo ocurrió con La Segunda, cuyos números 04, 16, 29, 31, 34 y 45 también quedaron sin aciertos. En cambio, la modalidad Siempre Sale repartió más de $5 millones entre 70 apostadores.

El histórico premio también tiene impacto fiscal. Con la entrada en vigencia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo encargado de aplicar el impuesto a los premios de juegos de azar, se retendrá el 31% del 90% del monto obtenido, según lo establece la Ley 20.630. Aunque la cifra final se verá reducida por esta carga impositiva, el ganador igualmente recibirá una suma millonaria sin precedentes.