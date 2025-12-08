Con medallas de plata en ciclismo y bronce en judo, más las victorias en fútbol masculino, vóleibol y básquet en ambas ramas, Neuquén tuvo un buen arranque los 32° Juegos Binacionales de la Araucanía que se pusieron en marcha en Santa Rosa, La Pampa, y en otras ciudades subsedes de la competencia que involucra a 2.600 deportistas juveniles de Chile y Argentina.

El domingo por la noche, en el Anfiteatro del Centro Cívico de la ciudad capital pampeana, se realizó la ceremonia de apertura con actos que se replicaron en General Pico, General Acha y Eduardo Castex.

Acto inaugural de los Juegos de la Araucanía

De la ceremonia de apertura que se realizó en la capital, participó el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, quien destacó que “estamos felices de poder participar en esta competencia de tantos años y fundamentalmente porque los chicos, como es nuestra premisa en cada competencia que participamos, están bien. La jornada además comenzó con buenos resultados en lo deportivo ya que se lograron las primeras medallas y triunfos en los deportes colectivos”.

El equipo femenino de ciclismo que compitió en el autódromo de Toay en la prueba de la contrarreloj sobre los 10 kilómetros, logró la presea de plata con el buen rodar de Lourdes Escobar Astigarraga, Sofía Montaño y Marianella Salomón (16s 44c), quienes escoltaron a Ñuble en el sprint final (16s 30c).

En esta prueba, los varones que recorrieron 20 kilómetros quedaron en el puesto 33 con Tomás Cárdenas en la mejor ubicación.

Por su parte el judoca Thiago Lucero logró la presea de bronce en categoría -81 kilos en el certamen que se abrió en la Escuela N°95 de Santa Rosa sede de esta disciplina.

En la jornada de atletismo que se realizó en el Parque Laguna Don Tomás, el atleta de Villa La Angostura, Tomás Reyes, logró el mejor tiempo de las cuatro series para la final.

También en esta ciudad triunfaron los dos deportes colectivos. En primer término, el básquet masculino, (que el año pasado en Puerto Aysén logró la medalla de plata), superó por 119 a 50 precisamente al seleccionado de esa región en el Polideportivo Butaló y su próximo rival será Río Negro en el primer clásico de la competencia.

Luego hubo festejo, aunque mesurado, del seleccionado de fútbol. Es que no hubo acción en la cancha del Deportivo Mac Allister ya que el Verde le ganó los puntos a Los Lagos porque el conjunto chileno no se presentó a jugar el partido y pasado los minutos de tolerancia el árbitro cerró la planilla con resultado 3-0.

De esta manera el conjunto que dirige Fabián Tardella con tres puntos y tres goles a favor, esta tarde irá por la clasificación ante Bio Bio en cancha de All Boys.

Por su parte, en el fútbol femenino, el seleccionado neuquino empató 2 a 2 con Bío Bio en cancha de Pico Football Club el mismo escenario donde este lunes enfrentará a Magallanes a las 19 horas.

También comenzó con el pie derecho el básquet femenino. En el Polideportivo de General Acha superó a Los Lagos 63 a 57 y el próximo rival será La Pampa.

También en esta ciudad el vóley femenino (bronce el año pasado en los Juegos que se disputaron en Coyhayque, Puerto Aysén y Punta Arenas), ganó sus dos compromisos ante Aysén (3-0) y a Bío Bío en tie break (3-2), ambos en el gimnasio Unión D. Campos. Santa Cruz será su próximo rival en la jornada matutina.

También tuvo un arranque perfecto el vóleibol masculino que compite en Eduardo Castex venciendo sus dos partidos en sets corridos: 3-0 a Aysén en el Club Belgrano por la mañana y por la tarde a Los Lagos, en el Club Estudiantil.