¡Atención, Neuquén! Cómo comenzará el tiempo en octubre

El miércoles 1 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos intensos en varias localidades de la provincia de Neuquén. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 26 grados de máxima, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 50 km/h en distintos sectores.

Neuquén Capital

En la capital provincial, la madrugada se presentará despejada con 12 grados, y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Durante la mañana, se espera un cielo algo nublado y 7 grados, con la misma intensidad de viento. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 26 grados, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 22 grados.

Zapala

En Zapala, la madrugada arrancará despejada con 5 grados y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La mañana se mantendrá parcialmente nublada, con mínimas de 4 grados y viento algo más suave del oeste. Por la tarde, se espera un aumento de la nubosidad y temperatura de 25 grados, con vientos del sudoeste que podrían alcanzar 59 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la mínima será de 12 grados.

San Martín de los Andes

La jornada en San Martín de los Andes comenzará parcialmente nublada con 5 grados y vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde, la nubosidad aumentará y la temperatura llegará a 20 grados, con vientos fuertes del sudoeste. Por la noche, se esperan cielos parcialmente nublados y 10 grados de mínima.

Chos Malal

En Chos Malal, la madrugada será despejada con 6 grados y viento del oeste. Por la mañana, el cielo se presentará algo nublado con 5 grados, y por la tarde se registrará mayor nubosidad y temperatura de 25 grados, acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La noche estará parcialmente nublada con 18 grados.