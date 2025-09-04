Sabores, música y diversión: todo lo que te espera este fin de semana en la Confluencia de Sabores

Una experiencia gastronómica para todos los gustos

Confluencia de Sabores vuelve este fin de semana con más de 70 productores y expectativas de superar las 100 mil personas. Desde mediodía y hasta la medianoche, los visitantes podrán recorrer puestos de comida rápida, asadores, pizzas napolitanas, shawarma, ciabattas de masa madre, pastel de cordero y trucha, pensados para comer caminando o de pie.

Para quienes buscan sabores locales y novedosos, habrá un mercado de productos regionales con aceites, hongos, dulces y elaboraciones artesanales que reflejan la identidad neuquina. La feria invita a descubrir la región a través del paladar, con opciones accesibles y prácticas para disfrutar en familia o con amigos.

Datos esenciales para no perderse nada

Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Horario: de 12 a 24 horas (venta de comida hasta las 23)

Dónde: Parque Jaime de Nevares, Neuquén Capital

Entrada: libre y gratuita

Bebidas artesanales y propuestas refrescantes

El evento no se limita a la comida: más de 20 cervecerías locales ofrecerán sus estilos, acompañadas de productores de sidra y gin. La producción artesanal de Neuquén será protagonista, mostrando la calidad de la región en cada sorbo. Los puestos de bebida estarán distribuidos estratégicamente para facilitar el acceso y evitar filas, garantizando una experiencia cómoda para todos los visitantes.

Cocina y música en vivo

Uno de los grandes atractivos serán las masterclass de chefs reconocidos, que cocinarán entre las 16 y las 19 con transmisión en vivo desde un escenario especialmente montado. Además, bandas locales animarán la jornada desde temprano, generando un ambiente que combina gastronomía y música en directo.

La propuesta transforma la cocina en un espectáculo, donde los visitantes pueden aprender, disfrutar y probar sabores mientras se entretienen con shows musicales y actividades al aire libre.

Infraestructura y comodidades

El Parque Jaime de Nevares fue acondicionado para recibir a la multitud con seguridad y confort. Con un solo acceso, estacionamiento amplio, 30 baños químicos y mejoras en servicios eléctricos y sanitarios, el espacio está listo para recibir a familias y grupos de amigos sin contratiempos.

Se recomienda recorrer los puestos con calma y aprovechar las opciones destacadas, como el pastel de cordero y de trucha, que se han vuelto clásicos del recorrido. La organización pidió a los expositores agilizar la atención en bebidas y comidas para que la experiencia sea fluida.

Confluencia de Sabores promete no solo llenar la panza, sino también ofrecer un recorrido por la identidad culinaria neuquina, uniendo aromas, sabores y música en un evento pensado para disfrutar sin prisa y al aire libre.