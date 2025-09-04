Loncopué recibirá uno de los aviones más emblemáticos del país: cuándo y cómo visitarlo

La localidad de Loncopué será escenario este domingo 7 de septiembre de la llegada de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Se trata de una actividad abierta a toda la comunidad, con acceso gratuito, organizada para acercar a la población la historia y el funcionamiento de esta aeronave de transporte estratégico.

La tripulación del Hércules arribará el jueves 4 de septiembre, pero el evento principal será el domingo.

Cronograma de la jornada

15 – Aterrizaje del Hércules en la pista local.

16 a 18 – Visita guiada abierta al público.

Desde la organización confirmaron que no se necesita inscripción previa: “Solo hace falta entusiasmo y un celular para capturar este vuelo del orgullo nacional”, señalaron.

Objetivo del encuentro

La actividad busca fortalecer el vínculo entre la Fuerza Aérea Argentina y la comunidad neuquina, poniendo en valor su rol operativo y social. Además, permitirá a los asistentes conocer de cerca una de las aeronaves más emblemáticas de la aviación militar argentina.