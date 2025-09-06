Confluencia de Sabores superó expectativas y anunció nueva fecha, con nuevas propuestas

La segunda edición de Confluencia de Sabores comenzó este sábado en el Parque Jaime de Nevares y convocó a más de 50 mil personas en sus primeras horas, según informó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

La propuesta, que forma parte del 121° aniversario de Neuquén, busca consolidar a la ciudad como un polo gastronómico y turístico de la región. El intendente Mariano Gaido destacó la participación familiar y el impacto en la comunidad.

“Este evento celebra la gastronomía de Neuquén y fomenta el trabajo de emprendedores y productores, fortaleciendo el circuito turístico”, afirmó Gaido.

Próxima edición: octubre y con más propuestas

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que el festival tendrá una nueva edición durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, integrándose con la feria Neuquén Emprende.

Este encuentro sumará 180 emprendedores y 50 puestos gastronómicos, ampliando la oferta de productos y servicios para los visitantes.

Crecimiento sostenido y economía local

Cayol destacó que este año participan más de 70 productores, frente a los 30 del año anterior, y que hay lista de espera para sumarse.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres Julieta Corroza remarcó que el evento “mueve la economía circular” y ofrece oportunidades a emprendedores locales. Por su parte, Joaquín García González, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén, celebró la convocatoria y expresó expectativas de superar la asistencia de la edición previa.

Propuesta gastronómica y actividades

Confluencia de Sabores ofrece:

Puestos con fuegos, ahumados, productos de mar, gin, cerveza y vermú artesanal .

Masterclass de cuatro chefs por día , proyectadas en pantallas gigantes.

Actividades infantiles desde las 15 y shows en vivo a partir de las 20.

El evento es libre, gratuito y pet-friendly, con horarios de 12 a 24. Los accesos principales están ubicados en calle Illia y calle Alderete. La infraestructura incluye 30 baños químicos, refuerzo eléctrico y espacios diferenciados para público y expositores.