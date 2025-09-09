Tiene 9 años, padece distrofia muscular y realizan colecta para su tratamiento

Mateo, un niño de 9 años de Cipolletti, fue diagnosticado con distrofia muscular degenerativa, una enfermedad que debilita progresivamente los músculos y limita su movilidad.

La condición provoca caídas frecuentes, dificultad para levantarse y para realizar actividades cotidianas. Aunque no tiene cura, los síntomas pueden controlarse con fisioterapia y medicamentos, lo que mejora su calidad de vida.

La colecta solidaria

Ante los altos costos de los tratamientos y la necesidad de atención permanente, su madre, Micaela Hernández, lanzó una colecta solidaria. Las donaciones pueden realizarse al alias mateo.benja.28, registrado a nombre de la mamá.

La situación de la familia

Mateo realiza terapias en el Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, pero requiere atención constante. “Se me complica mucho trabajar, somos los dos nada más y es muy difícil todo sinceramente”, explicó al portal Cipo360 su madre, quien organiza rifas y ventas de alimentos para recaudar fondos.

Además, destacó el apoyo del grupo “Todos por Mateo”, integrado por madres del colegio Fátima, quienes acompañan en cada campaña.

Cómo ayudar a Mateo

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias al alias: mateo.benja.28. La familia también solicita difundir la colecta para que más personas puedan sumarse.