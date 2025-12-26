Un incendio de gran magnitud se registró este viernes después del mediodía en el Mercado Concentrador, ubicado en el Parque Industrial de Neuquén. El siniestro fue controlado y totalmente extinguido alrededor de las 16, según informó el comisario Martín Corzo, jefe de la División de Bomberos Gregorio Álvarez, en declaraciones al programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.

El fuego afectó la nave número 2, situada en el sector norte del predio, en dirección a Centenario, donde funcionan distintos puestos de venta de mercadería.

Trabajo de bomberos y recursos desplegados

Para combatir el incendio trabajaron cuatro dotaciones de bomberos de la Policía de Neuquén, con el apoyo de bomberos de Centenario. Además, se contó con recursos hídricos aportados por empresas del Parque Industrial.

Corzo detalló que se trató de un incendio de alta temperatura, lo que obligó a un operativo prolongado hasta lograr el enfriamiento total del sector afectado.

El siniestro alcanzó entre siete y ocho puestos de mercadería dentro de la nave 2. El resto del mercado no fue afectado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

Investigación del origen del fuego

El personal de Siniestros de la Policía de Neuquén inició las tareas técnicas para determinar el origen y la causa del incendio. En un primer momento, el fuego habría comenzado en un sector externo donde había acopio de pallets.

“Cuando llegamos, el incendio estaba localizado en la parte externa y se logró cortar su avance hacia el interior”, explicó el comisario Corzo.

Hasta el momento, no se estableció oficialmente la causa del siniestro.

Personas en el lugar y atención sanitaria

Al momento del incendio había personas dentro del predio. Solo se registró un lesionado leve, uno de los propietarios de un puesto, que sufrió una caída por resbalón.

Fue asistido en el lugar por personal del SIEN, que dispuso dos ambulancias como parte del operativo preventivo.

Incendio controlado y entrega del predio

Las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra totalmente extinguido, enfriado y controlado, y que el lugar fue entregado a los propietarios de los puestos y a la gerencia del Mercado Concentrador.

El comisario destacó que el fuego se produjo antes del inicio de fuertes ráfagas de viento, lo que evitó un escenario más complejo.

Recomendaciones a la comunidad

Desde la Policía de Neuquén solicitaron a la ciudadanía extremar cuidados ante el uso de fuego:

Medidas de prevención

Apagar correctamente brasas luego de asados o encuentros familiares.

Evitar juegos con fuego en espacios abiertos.

Alertar de inmediato ante cualquier emergencia.

Recordaron que los cuarteles de bomberos de la Policía de Neuquén cuentan con guardias las 24 horas, los 365 días del año y que el número de emergencias es el 100, gratuito y exclusivo para urgencias.

La entrevista completa: