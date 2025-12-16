La Escuela Rural 176ª de Challacó, Neuquén, está realizando una colecta de tambores para construir lagunas artificiales para los patos y gansos. La misma se encuentra ubicada a unos 35 kilómetros de Plaza Huincul, donde asisten niños y niñas del paraje y también de Seferino, una zona de crianceros, donde la población es más que nada adulta.

Los alumnos y directivos lanzaron una convocatoria solidaria para solicitar donaciones de tambores plásticos azules, que serán utilizados para construir pequeñas lagunas artificiales destinadas a los patos y gansos que forman parte del proyecto educativo de la institución.

Desde el establecimiento, su directora Paola Godoy comentó que se trata de una escuela rural con una matrícula reducida pero con una propuesta pedagógica integral y fuertemente vinculada a la naturaleza. Actualmente asisten nueve estudiantes organizados en dos plurigrados: uno de primer ciclo y jardín, y otro de segundo y tercer ciclo.

La jornada escolar comienza a las 8 con el desayuno y sigue con contenidos que se trabajan de forma interdisciplinar, junto con talleres productivos y ambientales.

“Tenemos huerta, granja, gallinas, patos, gansos, conejos y lombricultura. Todo está conectado: el compost se usa en la huerta, la huerta alimenta a los animales y los chicos aprenden en contacto permanente con la naturaleza”, señaló la directora. Además, la escuela participa en iniciativas comunitarias.

Aclararon que la escuela no cuenta con agua corriente y que necesitan los tambores para llenarlas del agua que envía el Consejo Provincial de Educación en camiones, para que los gansos y patos puedan utilizarlas para bañarse. Deben ser del material que solicitan para que no se rompan.

Quienes puedan colaborar con tambores plásticos azules pueden comunicarse directamente con la directora que los buscará personalmente. Una vez recolectados los cortarán, unirán y enterrarán para convertirlos en verdaderas piletas.

A partir de este pedido se destaca que los animales son fundamentales para el aprendizaje de los alumnos y alumnas, quienes aprenden cómo cuidarlos y cómo respetar la naturaleza.

Para acercarle los tambores a la directora, pueden contactarla al 299 527 4428.