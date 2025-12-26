El oficialismo buscaba este viernes en sesión especial del Senado convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 sin cambios, para evitar que vuelva a la Cámara de Diputados.

Luego de que el jueves de la semana pasada la oposición volteara el polémico capítulo 11, con el que el Gobierno pretendía, entre otros aspectos, derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ahora en la Cámara alta corre peligro el capitulo 2, que incluye el artículo 30 referido a la derogación del piso del 6% de inversión del PBI en Educación, y del mínimo de financiamiento en Ciencia y Tecnología.

El senador de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, destacó que por primera vez en décadas “se aprobará un Presupuesto sin déficit, porque no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”.

“Estamos intentando poder gestionar un presupuesto que tenga una relación tan simple, algo lógico para nosotros, que no se había cumplido en los últimos 13 años, que es un presupuesto que tenga déficit cero”, insistió el jujeño.

El legislador libertario fue el primer orador del debate de la ley de gastos y recursos, que el oficialismo espera aprobar en general entre las 22 y 23, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Jorge Capitanich (Unión por la Patria) ratificó su rechazo a este Presupuesto “porque reduce significativamente partidas que tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas en el territorio”.

“Por lo tanto, se ejerce un mecanismo de coerción a las administraciones provinciales y municipales”, expresó el ex gobernador peronista de Chaco, que agregó que el Presupuesto del Gobierno ”viola sistemáticamente la Constitución".

El senador de la UCR Maximiliano Abad anunció que votará en general a favor del Presupuesto, pero rechazará en particular el capítulo 2.

“No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”, afirmó.

El bonaerense advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal” el Gobierno busca alejarse del paradigma de “la innovación y el conocimiento”, que son los pilares de cualquier país con índices de desarrollo.

En ese sentido, marcó como una contradicción que el Gobierno enuncie como “modelos a seguir” a países como Estados Unidos e Israel que están en la parte de alta de naciones que invierten en educación y ciencia.

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

El senador radical sostuvo que “la justificación” que ha escuchado en estos días, basada en que “los pisos (de inversión) no se cumplen”, le “parece sinceramente ridícula”.

“Si no se cumplen, terminan siendo una referencia. Es hacia donde tenemos que ir y caminar. Tenemos que caminar hacia una mayor inversión educativa”, expresó.

Para Abad, “si este gobierno cree que puede llevar adelante una política educativa, la tiene que realizar con más fondos y no con menos fondos”.

La senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila remarcó que “este Presupuesto no es el ideal pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica.

Si bien valoró la meta del déficit cero del Gobierno, aclaró que “el equilibrio fiscal no puede transformarse en un dogma de ninguna manera ni puede inmovilizar a la producción”.

Según Ávila, “el superávit fiscal no es un fin en sí mismo” sino que “tiene que ser un medio para lograr el desarrollo”, y aclaró que “un Estado eficiente no es un Estado reducido al mínimo”.

“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.

A su criterio, “aprobar este presupuesto significa elegir la planificación sobre la improvisación, la trasparencia sobre la opacidad y el desarrollo sobre el estancamiento”.

“Necesitamos el Presupuesto. Es mejor que no tenerlo. porque no tenerlo significaría que seguiríamos con un manejo discrecional de los recursos públicos, y eso no lo podemos permitir”, finalizó la senadora tucumana.

A su turno, Alicia Kirchner (Unión por la Patria) aseguró que no hay que quedarse únicamente con el “superávit fiscal” y que hay que apuntar al “superávit social”.

“No me quedo con un superávit fiscal. Lo que quiero es un superávit social”, subrayó la santacruceña.

Al hablar sobre el crecimiento de las deudas con tarjetas de crédito de los argentinos, alertó que “no es libertad esto”

“Este Gobierno tiene un dejo de crueldad que deriva de la intolerancia”, disparó la hermana del ex presidente Néstor Kirchner.

Para la ex ministra de Desarrollo Social, “el Pacto de mayo es un chantaje” y al dirigirse a algunos de sus pares les pidió que “no se dejen extorsionar por programas que no le van a hacer bien a la Argentina”.

“Dar esta herramienta por la urgencia no sirve”, consideró Alicia Kirchner.