Indignación por un conductor que no le cedió el paso a una ambulancia en Bariloche

Este sábado se viralizó en redes sociales un repudiable hecho que ocurrió en Bariloche y que generó indignación en la comunidad. Un automovilista a bordo de una Jeep no se orilló al ver que detrás circulaba una ambulancia con balizas y la sirena encendidas.

Todo ocurrió en el primer kilómetro de la avenida Bustillo y el personal a bordo del vehículo de emergencia grabó la situación. El video rápidamente circuló y el conductor recibió todo tipo de comentarios.

Al comienzo del video, se puede ver cómo el auto entre los dos protagonistas de este caso rápidamente enciende las balizas y se orilla hacia la banquina. Sin embargo, esto no ocurrió con aquel a bordo de la Jeep que, a pesar de los bocinazos, no abrió el camino.

Por este hecho, muchos usuarios de las redes reaccionaron con enojo e indignación. "No le deseo el mal a nadie pero ya quiero ver cuando le hagan lo mismo cuando tenga a un familiar en una ambulancia", expresó uno. "Multa ya", agregaron otros.

A pesar de los bocinazos y la sirena, el conductor no se movió por varios metros.

La ley 24.449 establece que los vehículos de emergencia como ambulancia, bomberos, policía, etc. deben respetar las normas de tránsito, salvo excepciones. El código rojo -situación máxima de emergencia cuando el paciente tiene riesgo de vida- es una de ellas. En el caso del video, al circular con las balizas y la sirena, el vehículo trasladaba a una persona con condiciones médicas críticas.

En este sentido, la actitud del conductor podría generarle graves sanciones. Así, las autoridades locales también llamaron a la reflexión acerca de la importancia de cumplir con las reglas de tránsito para evitar estas situaciones.

Además, este caso -y muchos otros ocurridos en la región-, ponen el foco en la responsabilidad y la solidaridad a la hora de conducir un vehículo en la vía pública.

Una imprudencia que puede cobrarse la vida de una persona

En noviembre del 2024, el caso de Micaela Blanco conmovió a todo Neuquén. La joven ciclista fue atropellada en Centenario por un conductor ebrio y cuando la ambulancia la trasladaba a un hospital de mayor complejidad, volcó.

Todo fue en la intersección de Leloir y Avenida Argentina cuando, al no escuchar las sirenas -o no hacer caso omiso-, el conductor de una camioneta no se detuvo ni disminuyó la velocidad. Por esto, protagonizaron un fuerte choque que complicó severamente la salud de la paciente.