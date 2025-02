Repavimentarán un tramo de la ruta provincial 46

Una ruta clave dentro de la Región del Pehuén será repavimentada, en un importante tramo.

Se trata de la ruta provincial 46, que se acondicionará en 50 kilómetros, que van desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta el cruce con la provincial 24.

Hoy se realizó la apertura de sobres de las ofertas surgidas de la licitación. Se presentaron tres propuestas, una correspondiente a la unión transitoria de empresas entre Autovía Construcciones y Servicios SA y Arco SRL, otra de la firma Guillermo Fracchia SRL y la restante de CN Sapag SA.

“Ésta no es una obra aislada, sino que se complementa con toda la pavimentación de la ruta 23 que estamos llevando adelante, que une Primeros Pinos con el paso internacional Mamuil Malal, que también lo estamos iniciando para poder pavimentar en los próximos días" dijo el gobernador Rolando Figueroa, que presidió el acto en el que se conocieron a las firmas interesadas en la iniciativa.

El mandatario destacó, además, otras obras similares que vienen realizándose. “Entre lo que hemos iniciado, estamos terminando, estamos licitando y vamos a tener en breve, hoy estamos en un total de 617 kilómetros de asfalto en marcha” comentó, con orgullo.

“Durante años no se han ejecutado rutas, pero no se pueden hacer todas a la vez. Eso es más que evidente. No existen ni los recursos ni la capacidad de ejecución. Pero hemos empezado con un ritmo que es inusual en toda la historia de la provincia, y eso es destacable” remarcó, complacido.