"Es un riesgo para el ambiente y muchas familias quedarán sin trabajo"

El gobierno nacional anunció que no será obligatorio contratar guías de turismo para realizar actividades en los parques nacionales, y eso puso en alerta a los que están dedicados a la tarea, y ven su rol como un resguardo de esos espacios naturales.

"Un guía turístico es un protector del ambiente, y sirve como auxiliar del guardaparque. Su papel es fundamental. Los grupos que lleguen sin esa orientación no van a tener información, no sabrán cómo manejarse en el terreno, qué hacer y qué no hacer. Cuestionamos la medida", aseguró Daniel Sosa, un guía de montaña, en diálogo con el programa "Entretiempo", que se emite por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

En el marco de desregulación en varios sectores del Estado, el pasado jueves fue anunciada, entre otras medidas, la decisión de la Administración de Parques Nacionales (APN) de revocar la obligatoriedad para las agencias de viaje de contratar un guía para visitar las áreas protegidas que son explotadas turísticamente. "Seguimos avanzando en la desregulación y simplificación normativa en Parques Nacionales, brindando más libertad a los turistas y a las empresas. Ahora, desde fines de marzo, la contratación de guías de turismo en los Parques será opcional para actividades convencionales y obligatoria solo para actividades de riesgo como montañismo o rafting", afirmó el presidente, Cristian Larsen, durante una conferencia de prensa en El Calafate la semana pasada.

El profesional aseguró que la novedad atañe a los guías de turismo y no a los de montaña, pero aclaró que todos abogan porque la disposición se reconsidere.

"Les damos nuestro apoyo a los colegas, porque son ellos los que informan a los turistas y les indican que contraten a expertos para recorrer la montaña. Ellos nos vinculan con la gente y se capacitan para tratar a esos visitantes. Además están atentos a los riesgos, porque conocen el terreno mejor que nadie" aseguró.

"Imagínense que son personas que viven en cada lugar. Son muchos los que actualmente están trabajando en el Parque Nacional Lanín, en el Nahuel Huapi, entre otros, por eso muchas familias quedarán sin trabajo", lamentó.

Por último, destacó la peligrosidad de que las áreas naturales queden expuestas a visitas que no respeten los cuidados básicos. "Desde prender fuego en cualquier lado hasta tomar caminos que desconocen y pueden ser peligrosos. Es un gran riesgo circular sin guías", alertó. E indicó que, desde el sector "se están haciendo gestiones para que esta decisión se revierta".

Mirá la entrevista completa: