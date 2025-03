Ficha limpia: diputados piden flexibilizar posiciones para avanzar en el proyecto de ley

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) siguió este martes con el debate de los proyectos de “Ficha Limpia” y, a partir de las sugerencias recibidas de distintos sectores políticos, buscarán consensuar posiciones para avanzar con el tratamiento del tema.

El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) tiene bajo análisis el proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa y el del bloque PRO-NCN, con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, Arriba Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.

El proyecto de Figueroa propone modificar el artículo 68 de la ley electoral 3053 para impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos dolosos comunes, contra la administración pública o vinculados al ámbito federal, al tráfico de estupefacientes o del orden penal tributario puedan postularse a cargos electivos provinciales o acceder a cargos por los cuales resultaron electas.

En tanto, la iniciativa del PRO-NCN incluye a todos los delitos tipificados en el Código Penal y mantiene la inhabilitación una vez cumplida la condena.

En la reunión de comisión de la semana pasada, se acordó que los distintos espacios políticos puedan presentar sugerencias y propuestas de modificación para tener en cuenta al momento de la discusión.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) recordó que los puntos centrales del debate son la inclusión o no de los delitos culposos y del delito de calumnias e injurias; la restricción a las personas que fueron condenadas y cumplieron condena para participar de una elección; y la inclusión de la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, sostuvo que si todos se mantienen en las posiciones el proyecto “no va a salir” y pidió flexibilidad para poder avanzar. “Es un tema que tenemos que tratar de llegar con un despacho”, afirmó.

Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez dijo que para lograr una buena ley es necesario “reconsiderar determinadas situaciones” y fijó dos límites en la discusión. Por un lado, la relación de justicia con el estatuto de empleado público que tiene exigencias vinculadas a la “condición moral y de conducta avalada por sus antecedentes” que no se replican en los cargos de conducción. Y por el otro, “el peligro de convertir ficha limpia en ficha sucia” al advertir que ficha limpia implica que no se poseen antecedentes penales para asumir la función pública. “Si yo le permito a una persona que habiendo sido condenada doblemente, cumpliendo su condena, sea funcionario público quiere decir que cuando vea su legajo eso va a estar sucio y sin embargo no va a importar”, graficó. “No hay derechos políticos reconocibles a partir de un delito”, manifestó.

El legislador consideró razonable que se haga la diferenciación entre delito doloso y culposo, como así también que la inhabilitación se extienda otros funcionarios y funcionarias. “Es un gesto de la política generar una ley de ficha limpia. Ahora si vamos a generar ficha sucia es ratificar lo que mucha ciudadanía piensa de la política: que nos estamos cubriendo todos”, aseguró.

A su turno, Novoa planteó que el proyecto “atenta contra la propia casta política” y recordó que solo hay nueve provincias en el país que cuenta con una ley de ficha limpia. Señaló que desde que se comenzó con el tratamiento de las iniciativas “hubo algunos puntos de consenso y estamos en condiciones de seguir avanzando”.

Por el MPN, Claudio Domínguez propuso que la inhabilitación para acceder al cargo se extienda también a jueces, fiscales y defensores, y que solo se contemplen los delitos dolosos. “Generemos una ley que sea coherente y equilibrada”, subrayó.

Desde JxC-UCR, el diputado César Gass consideró que “es responsabilidad de esta casa sacar una iniciativa de Ficha Limpia” y en ese sentido, planteó que “todos podemos ceder algo pero tiene que salir un proyecto homogéneo”.

A la vez, hizo lo propio con la iniciativa que establece el 15 de noviembre como jornada de reflexión sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan, tragedia ocurrida en el 2017 que se cobró la vida de 44 personas. “El objetivo es mantener en la memoria colectiva ese trágico episodio”, explicó el autor del proyecto Carlos Coggiola (Neuquén Federal).

Por otro lado, la comisión votó despacho por mayoría a un proyecto de declaración impulsado por el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) que expresa beneplácito por la inclusión de la figura de la reiterancia en el Código Penal, aprobada por el Senado de la Nación.