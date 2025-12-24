La Organización No Gubernamental Bien Argentino publicó un informe estadístico elaborado con datos de la Policía provincial, en el que dan cuenta de 50 fallecidos en lo que va del año y 195 heridos graves por incidentes viales. Pese a que hubo una leve baja de la siniestralidad en noviembre, advierten que diciembre es un mes crítico, por lo que pidieron más controles en rutas clave de la provincia.

En lo transcurrido del 2025 se registraron 3.668 incidentes viales en toda la provincia. En ellos los heridos leves fueron 1.522, sufriendo lesiones como cortes, esguinces y traumatismos menores. Entre las lesiones de mayor gravedad, casi 200 personas padecieron la pérdida de algún miembro, fracturas múltiples o traumatismo de cráneo, lo que hace que no puedan valerse por sí solas.

Desde el comunicado difundido destacaron que bregan "fuertemente por la educación vial y campañas de sensibilización y concientización en todos los ámbitos de la sociedad". Destacaron que las rutas más críticas fueron la 22, 7, 237 y 40.