Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Cifras oficiales

50 personas fallecieron en incidentes viales en Neuquén durante el 2025

El informe estadístico elaborado por la ONG Bien Argentino con datos de la Policía provincial también destacó que 195 personas sufrieron heridas graves, con secuelas permanentes en varios casos.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 16:56
Los heridos leves fueron 1.522, sufriendo lesiones como cortes, esguinces y traumatismos menores.

La Organización No Gubernamental Bien Argentino publicó un informe estadístico elaborado con datos de la Policía provincial, en el que dan cuenta de 50 fallecidos en lo que va del año y 195 heridos graves por incidentes viales. Pese a que hubo una leve baja de la siniestralidad en noviembre, advierten que diciembre es un mes crítico, por lo que pidieron más controles en rutas clave de la provincia. 

En lo transcurrido del 2025 se registraron 3.668 incidentes viales en toda la provincia. En ellos los heridos leves fueron 1.522, sufriendo lesiones como cortes, esguinces y traumatismos menores. Entre las lesiones de mayor gravedad, casi 200 personas padecieron la pérdida de algún miembro, fracturas múltiples o traumatismo de cráneo, lo que hace que no puedan valerse por sí solas. 

Desde el comunicado difundido destacaron que bregan "fuertemente por la educación vial y campañas de sensibilización y concientización en todos los ámbitos de la sociedad". Destacaron que las rutas más críticas fueron la 22, 7, 237 y 40.

