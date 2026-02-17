Un choque entre un auto y una grúa se registró a las 10.30 de este martes 17 de febrero en la intersección de avenida Mosconi y calle Tierra del Fuego, en la ciudad de Neuquén.

El siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio en el que viajaban tres ocupantes oriundos de Cutral Co. El vehículo circulaba por avenida Mosconi en dirección oeste cuando, al cruzar Tierra del Fuego, el semáforo quedó en modo intermitente. En ese contexto, el auto colisionó con una grúa conducida por un hombre. Tras el impacto en la parte trasera, el Fiat giró sobre la calzada.

A pesar del fuerte golpe, no se registraron personas lesionadas. Solo se constataron daños materiales en el Fiat Palio, principalmente en la parte frontal del vehículo.

La grúa no presentó daños de consideración y no fue necesario interrumpir la circulación en la zona. El tránsito se mantuvo con normalidad mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular por esquinas semaforizadas, especialmente cuando los dispositivos funcionan en modo intermitente