Un operativo de rescate se desplegó durante la noche del lunes 16 y la madrugada de este martes en la zona montañosa de El Bolsón, tras el aviso de una persona lesionada en la cumbre del Cerro Año Nuevo, ubicado al pie de Los Laguitos.

Desde Protección Civil de Río Negro, se informó que la alerta se recibió alrededor de las 16:30 horas del lunes. Una mujer de 62 años, oriunda de Puerto Madryn, presentaba una lesión y no podía descender por sus propios medios.

Personal de la patrulla se dirigió al lugar utilizando un cuatriciclo, mientras que efectivos de Protección Civil avanzaron en un vehículo utilitario para tareas de servicio (UTV). También se convocó a Bomberos Voluntarios para reforzar el operativo. La mujer fue ubicada en la zona de la cumbre y trasladada hasta el Refugio Los Laguitos cerca de las 20 horas, donde recibió asistencia y resguardo.

En un primer momento se evaluó la posibilidad de realizar una evacuación aérea, pero la falta de luz natural impidió el uso del helicóptero. Finalmente, se decidió completar el descenso por vía terrestre, utilizando el UTV de Protección Civil.

Desde el Hospital de El Bolsón asistieron a la mujer

El operativo concluyó alrededor de la medianoche y se destacó la coordinación entre los distintos organismos y la rápida respuesta ante una situación de riesgo en un área de difícil acceso.

Desde Protección Civil se reiteró la importancia de informar recorridos y horarios, además de contar con el equipamiento necesario para evitar emergencias en la montaña. Asimismo, se recomendó realizar las caminatas con planificación y equipamiento adecuado.