Este martes comenzaron los primeros trabajos de una obra histórica sobre la Avenida Mosconi, con tareas de fresado y desmontaje del material existente que ya impactan de manera directa en la circulación. Desde las primeras horas se registraron cortes, desvíos y cambios en el estacionamiento, por lo que se solicita a los conductores extremar la precaución.

En el inicio de esta etapa, quedó interrumpido el cruce en Corrientes y Río Negro, lo que impide atravesar la avenida por ese punto. En contraste, permanece habilitada la intersección de Mosconi y Chubut, al igual que el resto de las calles transversales hacia el este, que por el momento continúan abiertas al tránsito.

En cuanto al estacionamiento, se dispusieron restricciones puntuales para garantizar el avance de la obra. En Perticone, entre avenida Olascoaga y Linares, solo se permite estacionar por una hora frente a los comercios, mientras que en Félix San Martín, desde Bahía Blanca hasta Olascoaga, también se autoriza únicamente el estacionamiento frente a los locales.

De manera paralela, avanzan las tareas de instalación de perfiles sobre las veredas de las colectoras, que luego serán cerradas con chapas para delimitar la zona de trabajo y prohibir el ingreso de personas ajenas a la obra. Estas acciones buscan reforzar la seguridad tanto para peatones como para quienes circulan por el sector.

Respecto al tránsito sobre la avenida, se implementaron desvíos obligatorios. A la altura de Santa Cruz, los vehículos que circulan por Mosconi en ambos sentidos deben desviarse por las colectoras, ya sea por Félix San Martín o por Santa Cruz hasta Mitre, mientras que quienes transitan de oeste a este encuentran otro desvío en Chubut, con opción de continuar por Perticone.

Desde la Municipalidad de Neuquén solicitaron circular con paciencia, respetar la señalización y prestar especial atención al tránsito pesado. Los trabajos se ejecutarán las 24 horas, priorizando el horario nocturno para la circulación de camiones, y mientras se intervenga el eje central el tránsito será desviado por colectoras, manteniendo cruces habilitados cada 400 metros.

Datos clave para circular por Avenida Mosconi

Corte total: Corrientes y Río Negro (no se puede cruzar Mosconi).

Cruce habilitado: Mosconi y Chubut.

Desvíos:

En Santa Cruz, hacia colectoras (Félix San Martín o Santa Cruz–Mitre).

De oeste a este, desvío en Chubut (seguir por Perticone).

Estacionamiento:

Perticone (Olascoaga–Linares): máximo una hora frente a comercios.

Félix San Martín (Bahía Blanca–Olascoaga): solo frente a comercios.

Recomendación: circular con precaución, respetar señalización y prever demoras.