Desde las 22ns en el Estadio La Pedrera de San Luis, River hace su presentación en la Copa Argentina enfrentando por los 32avos de final a Ciudad Bolívar. El “Millo” llega de dos caídas, y no quiere sorpresas ante el elenco que hizo su debut el viernes en Primera nacional.

Montaña rusa de momentos para un River que aún no encuentra su versión en este 2026. Luego de un prometedor inicio de campeonato con dos triunfos y un valioso empate en Rosario, llegaron dos derrotas que golpearon duro al elenco de Marcelo Gallardo, reviviendo fantasmas del final del 2025, quedando en la octava colocación del grupo B del torneo Apertura.

Ante este panorama, llega al duelo de 32avos de Copa Argentina sabiendo que está en deuda y con la presión de saber que un mal resultado, podría enterrar el segundo proceso de Gallardo. Para este juego, aún no cuenta con Armani lesionado, sumando la ausencia de Acuña por fiebre y Sebastián Driussi que está en el proceso final de su recuperación. A ellos sumar la confirmación de la rotura de ligamentos cruzaos de Juan Portillo.

EL Millonario perdió sus dos últimos partidos

Las buenas noticias llegan con el retorno de Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, quienes están en condiciones. Paulo Díaz volvería al fondo, al igual que Matías Viña por izquierda y Fausto Vera en el medio.

Por el dado de ciudad Bolívar, llega luego de debutar en la Primera nacional con empate en Mendoza ante Godoy Cruz por 1-1, siendo el partido más importante de su corta historia.El elenco que dirige Diego Funes, quien cuenta con Jonathan Chacón (ex Rincón) y el neuquino Alex Díaz, buscará dar la gran sorpresa en la competencia y acceder a los 32avos.

Será la segunda vez que el equipo de Buenos Aires, teñido por polémicos ascensos en los últimos años, enfrente a River por Copa Argentina, ya que en la edición pasada se vieron las caras en Santiago del Estero, donde el Millonario se impuso por 2-0.

Probables Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Bolivar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Nicolás Ramírez