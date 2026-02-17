En el contexto de la Fiesta de los Jardines, tanto Villa la Angostura -lugar de la celebración- como Villa Traful, registraron ocupaciones cercanas a 90 por ciento, según se informó, mostrando un buen resultado en una de las materias en desarrollo económico más importantes de Neuquén, el turismo.

El relevamiento que hace periódicamente la Cámara Argentina de Medianas Empresas (CAME) dio cuenta de estos resultados, y destacó el logro de las localidades neuquinas, en un contexto de fin de semana largo con celebración de por medio, en un encuentro con conocidos artistas sobre el escenario.

Ha sido muy convocante la tradicional Fiesta de los Jardines, en la localidad lacustre. Según las estimaciones oficiales, unas 20 mil personas colmaron, el lunes, las instalaciones del gimnasio municipal Enrique Barbagelata. "Fueron superadas las expectativas de los organizadores", se comentó, con entusiasmo ante el buen resultado.

Este martes, se espera otro buen resultado de convocatoria, con la actuación de Los Nocheros, ya en el cierre de la Fiesta, que ha cumplido su edición número 13.

Con estas confirmaciones estadísticas, se reafirma en Neuquén un modelo turístico que encuentra en las fiestas populares una motivación muy convocante. El resultado más relevante en lo que hace a cantidad lo arrojó ya la Fiesta de la Confluencia, que se hace todos los años en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero capitalino, con un promedio de asistencia por noche que oscila entre las 250 y 300 mil personas.

La Fiesta de los Jardines en Villa la Angostura, la del Chivito en Chos Malal, la del Puestero en Junín de los Andes, la de la Confluencia en la capital neuquina, y otras celebraciones populares en diversas localidades de la provincia, marcan el acierto de la insistencia en una política turística de fiestas populares que comenzó a ser impulsada desde el Estado en las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado.