La Policía de Neuquén culminó este martes una investigación iniciada en diciembre a partir de una estafa con el alquiler de un salón de eventos, ofrecido por redes sociales.

Personal de la Dirección Delitos Neuquén logró esclarecer la presunta estafa e identificar a quienes serían los responsables.

Detallaron que la maniobra consistía en la promoción online de un espacio ubicado en cercanías de la zona balnearia, por el cual la denunciante transfirió una suma superior al millón de pesos.

Llegada la fecha acordada, la víctima no pudo hacer uso del lugar y tampoco recibió la devolución del dinero.

El allanamiento y las demoras

Tras las tareas investigativas y con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad, donde se identificó a dos personas mayores de edad, ambas con pedidos de captura vigentes por causas similares.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés. Los involucrados fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia para seguir con las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía recuerdan a la ciudadanía corroborar la veracidad de las ofertas de cualquier tipo ofrecidas mediante internet y/o redes sociales, ya que algunas podrían ser fraudulentas. Ante cualquier duda solicitan recurrir a la comisaría más cercana.