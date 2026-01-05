San Martín de los Andes arrancó el 2026 con números más que alentadores para el sector turístico y volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos de la provincia durante el fin de semana de Año Nuevo. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, la ciudad alcanzó un 85% de ocupación, en el marco de un inicio de temporada marcado por una alta afluencia de visitantes en todo el territorio provincial.

El balance fue confirmado por el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, quien detalló que entre el 31 de diciembre y el 4 de enero más de 25.000 personas recorrieron la provincia, generando un impacto económico superior a los 6.500 millones de pesos. En ese contexto, San Martín de los Andes se consolidó como uno de los polos centrales del turismo neuquino, apalancado por su infraestructura, la diversidad de propuestas al aire libre y su histórico posicionamiento dentro del circuito patagónico.

Las cifras oficiales surgen de las 26.500 plazas habilitadas en la provincia, aunque desde el área de Turismo aclararon que el impacto real es aún mayor si se contempla la demanda espontánea y el circuito informal, un fenómeno característico de la temporada alta que también se hace sentir con fuerza en la ciudad cordillerana.

Un destino consolidado

Durante el fin de semana largo, otros destinos neuquinos también registraron niveles elevados de reservas. Villa Traful lideró el ranking con un 90% de ocupación, seguida por Villa La Angostura, Caviahue y Copahue, con un 80%; Villa Pehuenia, con un 70%; y Junín de los Andes, con un 65%. Sin embargo, San Martín de los Andes volvió a destacarse como uno de los destinos con mayor nivel de reservas, tanto en alojamientos formales como en alquileres temporarios.

Desde la subsecretaría de Turismo indicaron que, a partir del 5 de enero, las proyecciones anticipan que la ocupación se mantendrá por encima del 80% en casi toda la provincia, impulsada por las reservas previas y por la fuerte demanda espontánea típica de los primeros días del verano.

Cambia el perfil del visitante

Sciacchitano también remarcó un cambio en el perfil del turista que llega a Neuquén y que se refleja con claridad en San Martín de los Andes. “Hay una nueva generación que se está volcando al turismo en la provincia, con viajes entre amigos, escapadas cortas y microescapadas de fin de semana”, explicó. Este fenómeno se suma al tradicional turismo familiar y amplía el abanico de visitantes que eligen la ciudad como base para recorrer la región.

Si bien el sur neuquino continúa liderando las estadísticas, el funcionario destacó que el crecimiento del turismo es resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y privado, orientado a posicionar a Neuquén como un destino integral y federal. En ese esquema, San Martín de los Andes cumple un rol estratégico como puerta de entrada y referencia turística provincial.

Un arranque alentador tras un año complejo

El buen inicio del 2026 contrasta con un 2025 complejo para el turismo receptivo, condicionado por variables económicas y un tipo de cambio que favoreció el turismo emisivo. No obstante, desde el segundo semestre del año pasado comenzó a evidenciarse una recuperación que se consolidó en los fines de semana largos de noviembre, el feriado del 8 de diciembre, Navidad y Año Nuevo.

“Sabíamos que íbamos a tener un muy buen fin de año. Las reservas ya superaban el 60% y, con la demanda espontánea, rápidamente se alcanzaron niveles cercanos al 80%”, sostuvo Sciacchitano.

Con estos números, San Martín de los Andes inicia el verano 2026 con expectativas alentadoras, reafirmando su lugar como uno de los destinos turísticos más fuertes de la Patagonia y con proyecciones de sostener un alto nivel de ocupación durante toda la temporada estival.