River alborota y disfruta la bella ciudad de San Martín de los Andes con la etapa patagónica de su pretemporada de verano en medio de paisajes espectaculares en la provincia de Neuquén.

El club compartió en las últimas horas un video con imágenes del espacio en donde los 33 jugadores citados por Marcelo Gallardo corren y levantan pesas en medio de un ambiente natural que se reproduce en miles de dispositivos.

Kevin Castaño, el colombiano necesita una buena pretemporada para mejor su rendimiento en River.

La fama de la Patagonia no necesita prensa, pero siempre que un club tan grande como el Millonario se instala en el sur es una buena noticia para agentes de viajes y turismo en general que ofrecen de todo a los curiosos turistas.

Igual, si no fuera por la iniciativa de la gente de redes oficiales de la institución, nada podría verse de lo que hacen ya que las instalaciones del “Loi Suites Chepelco” donde se alojan los futbolistas se encuentran totalmente vedadas a la prensa.

Las canchas propias del club que se adquirieron por recomendación del propio Gallardo se encuentran en un espacio apartado, fácilmente controlable por el personal de seguridad que trabaja en conjunto con la policía de la provincia.

Recuperado en el arco

A través de las imágenes oficiales también puede verse al arquero cipoleño Ezequiel Centurión totalmente recuperado de su fractura en la muñeca del brazo izquierdo.

Uno de los dos patagónicos del plantel había sufrido la lesión en la final de la Copa Argentina que su ex club, Independiente Rivadavia, terminó ganándole a Argentinos Juniors.

Además, Marcos Acuña, el zapalino, trabaja a la par de sus compañeros, mientras el cuerpo técnico se prepara para recibir en el comienzo de semana al tercer refuerzo del verano: el uruguayo Matías Viña.