Después de semanas llenas de rumores, aclaraciones y un aire de tensión alrededor de su historia, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich eligieron mirar hacia adelante. Y la manera de hacerlo fue simple: armar las valijas y viajar al sur para reconectar, descansar y compartir tiempo juntos sin la presión del día a día.

El destino fue San Martín de los Andes, ese clásico patagónico que combina naturaleza imponente y calma absoluta. Entre montañas, bosques y lagos, la pareja empezó a mostrar algunas escenas del viaje en el que no sólo buscaban la paz de la Patagonia, sino que también reconstruir el amor que los unió en un principio. En redes, ella resumió el espíritu de la escapada en pocas palabras: “72 hs en el Sur”.

Las imágenes dejan ver caminatas tranquilas, paradas en miradores y momentos de contemplación. Ivana apostó por un look deportivo y cómodo —campera, calzas y zapatillas—, ideal para moverse sin complicaciones. El foco no estuvo en la producción perfecta, sino en disfrutar del clima, el aire fresco y la sensación de pausa.

También compartieron fragmentos de los paisajes: agua cristalina, cielos nublados y caminos de ripio que invitan a perder la noción del tiempo. En un tramo del video, se la ve capturando a Cvitanich de espaldas, quieto, mirando el horizonte. Es que esas escenas hablan solas: menos ruido, más conexión.

Puertas adentro, desde la cabaña que eligieron, se mostraron relajados, bailando y riendo. Esa complicidad fue un mensaje en sí misma: lejos del escándalo, eligen priorizar el presente. Él, por su parte, compartió algunas postales propias y escribió “Una Navidad diferente”, frase que describe con precisión este nuevo capítulo.

Entre salidas cortas, comidas simples y ratos de sillón, el viaje funciona como un punto de inflexión. No hay declaraciones grandilocuentes ni promesas escritas: solo gestos cotidianos que marcan el pulso de una reconciliación que busca asentarse de a poco.

De este modo, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich encuentran en San Martín de los Andes un refugio. Un espacio para volver a hablar, caminar al mismo ritmo y darle aire a la relación. Y, por lo pronto, el sur parece haberles regalado lo que necesitaban: calma, tiempo y un comienzo más sereno.