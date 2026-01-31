El gobierno de la provincia del Neuquén presentó un informe sobre los avances en el acceso a la salud pública, resultado de una serie de políticas públicas que permitieron "transformar el Sistema de Salud y mejorar las estrategias de cobertura en todo el territorio provincial". Las medidas impulsadas apuntaron a reducir desigualdades, optimizar recursos y garantizar la llegada de la atención sanitaria incluso a las zonas más alejadas.

Uno de los ejes centrales de esta transformación fue la renovación total y estratégica de la flota sanitaria. En lo que va de la gestión se incorporaron 123 vehículos cero kilómetro, alcanzando por primera vez a la totalidad de los hospitales neuquinos. La última entrega se concretó a fines del año pasado e incluyó 12 cuatriciclos doble tracción destinados a agentes sanitarios que recorren grandes distancias y terrenos complejos para llegar a cada rincón de la provincia.

Del total de unidades incorporadas, 71 fueron entregadas durante 2025 y 52 en 2024, una cifra que supera ampliamente a las incorporaciones realizadas en los años 2022 y 2023.

Este crecimiento responde a una política de administración responsable de los recursos públicos, reducción de gastos innecesarios y achicamiento de la planta política, lo que permitió redirigir inversiones al sistema sanitario.

Durante 2025 se sumaron 36 ambulancias —entre modelos tipo furgón y unidades 4x4—, 22 utilitarios y camionetas, 12 cuatriciclos y una motocicleta. Estas incorporaciones se complementan con las 31 ambulancias y 21 utilitarios y camionetas entregadas en 2024. La adquisición de los vehículos se realizó de manera planificada, atendiendo las particularidades geográficas y climáticas de cada región sanitaria.

En paralelo, el proceso de modernización incluyó la instalación, por primera vez, de antenas satelitales en ambulancias mediante la Red RADAR, lo que permite mejorar la gestión de derivaciones, garantizar conectividad en tiempo real y optimizar la atención en situaciones de emergencia. A esto se suma la inversión del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que adquirió dos ambulancias adicionales, una de ellas tipo B destinada a la delegación de Chos Malal para el traslado de afiliados.

Elementos incorporados al sistema de salud neuquino en los últimos dos años