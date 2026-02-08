A las 22.20 de esta noche comenzó el anteúltimo show de la noche, La Beriso ya tomó el mando del escenario de la Isla 132. Previamente La Bersuit y Kapanga hicieron saltar al público, que llegó temprano y comenzó a vibrar el rock.

Cae la noche y la expectativa aumenta. La banda nacida en Avellaneda y liderada por Rolo Sartorio llega con más de 25 años de recorrido, una historia que comenzó en el under y un crecimiento que los llevó a grandes estadios y escenarios.

Son dueños de canciones marcadas por el amor, la vida y realidad social. La Beriso es un referente del rock y un nombre que pisa fuerte en esta Fiesta de la Confluencia. Se espera que el predio se llene aún más mientras se palpita la llegada de No Te Va A Gustar.