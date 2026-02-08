¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Anteúltimo show de la noche

Sigue el rock en la Isla 132: La Beriso convoca multitudes en la Confluencia

La banda con más de 25 años de trayectoria ya copó el escenario con un predio repleto.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 22:36
Foto Anahí Cárdena.

A las 22.20 de esta noche comenzó el anteúltimo show de la noche, La Beriso ya tomó el mando del escenario de la Isla 132. Previamente La Bersuit y Kapanga hicieron saltar al público, que llegó temprano y comenzó a vibrar el rock.

Cae la noche y la expectativa aumenta. La banda nacida en Avellaneda y liderada por Rolo Sartorio llega con más de 25 años de recorrido, una historia que comenzó en el under y un crecimiento que los llevó a grandes estadios y escenarios.

Son dueños de canciones marcadas por el amor, la vida y realidad social. La Beriso es un referente del rock y un nombre que pisa fuerte en esta Fiesta de la Confluencia. Se espera que el predio se llene aún más mientras se palpita la llegada de No Te Va A Gustar.

 

 

