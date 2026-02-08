FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) entidad que fundó el ex arquero de San Lorenzo de Almagro, Godoy Cruz Antonio Tomba y Argentinos Juniors entre otros, Sebastián Torrico, accedió este sábado para jugar una de las cuatro finales por el ascenso al Torneo Federal A 2026 tras ganarle a Sportivo Estudiantes de San Luis por 3 a 0, en Russell en el departamento de Maipú, por la segunda final -partido de vuelta- de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

En el choque de ida igualaron sin goles en la provincia puntana y de esta manera, el elenco que dirige otro ex arquero, Diego Pozo, se impuso en el resultado global por 3 a 0.

El primer tiempo fue parejo, donde el equipo de local generó una llegada con Pablo Dellarole, que se fue por arriba del travesaño. El ex Deportivo Rincón, Matías "Chimi" Navarro tuvo la más clara en los primeros cuarenta cinco minutos con un remate que sacó Abrahim.

En tiempo de descuento, el siempre problemático y cuestionado árbitro cordobés Fernando Rekers, expulsó al volante del elenco visitante Matías Ruiz Sosa, que luego de cometer una fuerte infracción le pegó un pelotazo a su rival caído en el suelo en la espalda y vio la roja directa. Se fueron al descanso 0 a 0, pero a sabiendas que los cuyanos iban a jugar un tiempo con ventaja númerica.

En el segundo tiempo el local salió a buscar el triunfo aprovechando el hombre de más y lo consiguió con Uriel Gizzi, que ingresó por Ezequiel Bonacorso, el refresco marcó primer gol a los 12 minutos del complemento tras una gran jugada y asistencia del "Chimi" Navarro.

Y luego apareció el sello goleador de Klusener para anotar el segundo para el equipo de Diego Pozo. A cinco del final Paul Martín selló la goleada para el definitivo 3 a 0.

FADEP jugará por el ascenso al Torneo Federal A 2026 donde enfrentará al vencedor de la serie patagónica que protagonizarán este domingo La Amistad de Cipolletti y Boxing de Río Gallegos. Que se jugará en la ciudad rionegrina y en la ida igualaron 2 a 2.