Nuevamente, en una muestra de unidad que trasciende las rivalidades deportivas, clubes como All Boys, Argentinos Juniors, Atlanta, Banfield, Chacarita Juniors, Comunicaciones, Huracán, Lanús, Patronato de Paraná, Platense, Racing Club de Avellaneda, River Plate, Sarmiento de Junín, San Lorenzo de Almagro, Talleres de Córdoba, Temperley y Vélez Sarsfield han lanzado una campaña solidaria conjunta para asistir a la región patagónica. Esta iniciativa surge en medio de la emergencia climática y ambiental que atraviesa el sur del país, la cual ya afectó a más de 45 000 hectáreas de bosques nativos y propiedades colindantes.

A través de una articulación estratégica con la Asociación Amigos de la Patagonia (una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 26 años en el cuidado del medioambiente y la prevención de incendios), los clubes buscan canalizar la ayuda de manera directa y eficiente, priorizando la adquisición de insumos específicos que las comunidades locales requieren con urgencia.

"Necesitamos ropa ignífuga y comida para los brigadistas, herramientas, materiales de construcción, generadores eléctricos y mangueras, entre otras cosas" señaló Sebastián Holmes, director ejecutivo de la Asociación Amigos de la Patagonia.

La iniciativa para colaborar con la causa surgió del espacio de Clubes en Red, un foro que nuclea a las áreas sociales y fundaciones de diversas instituciones deportivas. "Planteamos el tema en la red y en cuatro horas estaba todo resuelto", resaltó Cristian Chossoni, miembro de la Red de Clubes. Por su parte, Darío Vaccarini, presidente de la Fundación Argentinos Juniors explicó la logística detrás de esta movilización federal, "históricamente, las organizaciones trabajábamos de forma aislada o en grupos reducidos. Ante esta crisis, entendimos que la respuesta debía ser más amplia. La forma más efectiva de colaborar es mediante aportes monetarios, permitiendo que la gente en la Patagonia adquiera los elementos que realmente necesita en el territorio, de forma rápida y directa".

El dirigente de la entidad de La Paternal destacó que la decisión de priorizar donaciones económicas responde a una cuestión de logística y necesidad técnica: "El traslado de alimentos o indumentaria resulta complejo, mientras que la urgencia actual demanda materiales específicos como mangueras de alta resistencia (de una pulgada de diámetro) y tanques de agua, fundamentales para las tareas de asistencia en las zonas de montaña".

Cómo colaborar con la campaña

Para garantizar la transparencia y la llegada inmediata de los recursos, se ha designado a la Asociación Amigos de la Patagonia como la entidad receptora de los fondos y coordinadora de las compras para cada localidad afectada. "Los interesados en colaborar pueden realizar sus aportes a través de los siguientes canales oficiales, alias de Mercado Pago: amigosdelapatagonia o aportes internacionales (PayPal): paypal.me/amigosdelapatagonia", señaló Holmes.

"Hay varios ecosistemas únicos en la Patagonia: fuentes de agua, fuentes de vida, cosas que tenemos que cuidar. Es importante estar atentos a toda esta situación para no perder los bosques y el agua pura que tenemos en los ríos y lagos", agregó.

Finalmente, esta acción conjunta será difundida a través de las redes oficiales de todos los clubes participantes, reforzando así el rol social de las instituciones deportivas como pilares de contención y solidaridad ante las crisis que afectan al territorio nacional.