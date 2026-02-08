La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, realizó un balance de la Fiesta Nacional de la Confluencia y aseguró que el evento generó un impacto económico estimado en 65 mil millones de pesos.

Durante la entrevista brindada en el predio del evento, Pasqualini destacó que la ocupación hotelera alcanzó el 100% desde el inicio de la fiesta y que el movimiento turístico se extendió a ciudades cercanas como Plottier, Centenario y Cipolletti.

“La presencia de turistas crece año a año. Han venido visitantes de Chile y Uruguay, y muchos permanecen cinco o seis días en la ciudad”, indicó la funcionaria, al remarcar la estrategia de posicionamiento de Neuquén como destino turístico.

Según explicó, la Fiesta de la Confluencia se consolida como “la más convocante del país” y forma parte de una política sostenida para posicionar a la capital provincial entre las ciudades más importantes de Argentina.

Generación de empleo y trabajo articulado

Pasqualini señaló que el evento genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 son directos y 12.000 indirectos.

“Es trabajo genuino”, afirmó, al referirse al impacto en sectores vinculados a servicios, gastronomía, hotelería, logística y producción.

Además, detalló que cada edición comienza a planificarse en abril, incluyendo aspectos administrativos como el proceso de licitación y coordinación con la productora a cargo del evento.

Seguridad y operativo integral

La funcionaria destacó que más de 4.000 personas trabajan cada noche en el operativo de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

El dispositivo incluye la participación de la Policía de la Provincia del Neuquén, el sistema integrado de emergencias, bomberos, Gendarmería, Ejército Argentino, Prefectura, tránsito, Defensa Civil y todas las secretarías municipales.

Este año se incorporó la sala sanitaria Confluencia, que funciona como hospital en el predio, como parte del esquema de seguridad y prevención.

Actividades y programación

La edición 2026 incluyó espectáculos en el escenario Confluencia y el escenario Limay, con propuestas como el show de freestyle de motos y presentaciones musicales, entre ellas la de Lit Killah.

También se desarrolló el espacio Neuquén Emprende, con la participación de 200 emprendedores locales.

En paralelo, se realizaron sorteos de premios como un auto, una moto eléctrica, una camioneta y una vivienda, en articulación con el stand de Vivienda Roca.

Posicionamiento estratégico de la ciudad

Pasqualini remarcó que la Fiesta de la Confluencia forma parte de una política pública orientada a fortalecer la identidad local y el perfil turístico de Neuquén.

“El objetivo es seguir posicionando a la ciudad”, sostuvo, al tiempo que agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo conjunto de todas las áreas municipales.

La entrevista completa: