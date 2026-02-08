La Kings League cerró una nueva ronda de financiación por 63 millones de dólares, liderada por el fondo estadounidense Alignment Growth, con participación de accionistas ya existentes. La operación refuerza la estrategia de crecimiento internacional de la compañía y eleva a más de 160 millones de dólares el capital total captado desde su lanzamiento.

Los fondos estarán destinados a expandir la Kings League y la Queens League a nuevos mercados, con especial foco en la llegada a Estados Unidos. El movimiento se apoya en el despliegue realizado en 2025, cuando la competición lanzó ligas regionales en Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA, además de un campeonato mundial de selecciones.

Actualmente, el ecosistema de la Kings League incluye siete ligas masculinas, dos femeninas y dos torneos anuales de la Kings World Cup, para clubes y naciones. El modelo ha atraído a marcas globales como adidas, Netflix, Spotify y Visa, además de socios audiovisuales como DAZN y ESPN. En 2025, la liga superó las 150 millones de horas vistas en directo y generó más de 13.000 millones de impresiones en redes sociales.

Impulsada por streamers, creadores de contenido y exfutbolistas como Gerard Piqué, Neymar Jr. y Kaká, la Kings League combina fútbol 7 con reglas gamificadas y un fuerte enfoque digital. Este formato, orientado a nuevas audiencias, explica su atractivo comercial y consolida al proyecto como una de las plataformas deportivas nativas digitales con mayor proyección global.