Actividades deportivas gratuitas en Piedra del Águila el 7 y 8 de marzo

La Secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con la municipalidad de Piedra del Águila, realizará el sábado 7 y el domingo 8 de marzo una serie de actividades deportivas abiertas a toda la comunidad en el Centro Recreativo Kumelkayen, en el sector del Perilago. La propuesta contempla una Clínica y Torneo de Pesca, además de un Torneo de Beach Vóley, con el objetivo de promover el acceso al deporte, la vida saludable y el aprovechamiento de los espacios naturales de la localidad.

El sábado 7 de marzo, desde las 10, se desarrollará la Clínica de Pesca, una instancia formativa destinada a quienes deseen iniciarse o perfeccionar sus técnicas. En tanto, el domingo 8 de marzo, a partir de las 9 horas, se llevará adelante el Torneo de Pesca, que convocará a aficionados y aficionadas para compartir una jornada deportiva en un entorno natural privilegiado.

Por otra parte, durante ambas jornadas, desde las 10, se disputará el Torneo de Beach Vóley, abierto a participantes desde los 14 años en ambas ramas, fomentando la participación juvenil y el encuentro comunitario a través del deporte.

Las actividades son libres y gratuitas. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2942 641923 y 2942 602012 o escribir al correo deportespiedra@munipiedradelaguila.gob.ar. Las inscripciones a la clínica y torneo de pesca se realizan a través del siguiente enlace: https://forms.gle/w28tqwF8PMYLF2HLA

Con este tipo de iniciativas articuladas entre Provincia y Municipio, se continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo en el interior neuquino y garantizando más oportunidades de participación para la comunidad.