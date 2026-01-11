El fuego no da tregua y, una vez más, deja al descubierto su rostro más cruel. Mientras las llamas avanzan en forma descontrolada sobre Epuyén, Chubut y decenas de personas se organizan para combatirlas, un brigadista voluntario resultó gravemente herido y hoy pelea por su vida.

Durante la tarde de este sábado 10 de enero, el combatiente ingresó de urgencia al Hospital de El Bolsón con quemaduras en el 54 por ciento de su cuerpo, según informaron fuentes oficiales. La magnitud de las lesiones obligó a una rápida evaluación médica y a la activación de un protocolo de emergencia.

Ante la gravedad del cuadro clínico, el paciente fue derivado de inmediato al Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, donde cuenta con atención especializada y permanece bajo estricta observación médica.

La confirmación del ingreso y posterior traslado fue realizada por la directora del Hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, quien aclaró que se trata de una situación en desarrollo y que la información se irá actualizando en función de los partes médicos oficiales.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre las circunstancias exactas en las que el brigadista resultó herido ni detalles sobre su evolución clínica. Desde el hospital señalaron que cualquier novedad será comunicada únicamente por los canales formales, para evitar versiones erróneas en un contexto de extrema sensibilidad.

El episodio vuelve a poner en primer plano el enorme riesgo que enfrentan brigadistas y voluntarios que trabajan en la primera línea del fuego.

Mientras el incendio continúa activo y la situación en la región sigue siendo dinámica, la comunidad permanece en vilo, con la atención puesta en la evolución del brigadista herido y en el trabajo incansable de quienes aún siguen enfrentando las llamas.