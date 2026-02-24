Esta noche se dará el estreno de Boca en la Copa Argentina. El Xeneize buscará empezar con el pie derecho en su duelo ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy desde las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena por los 32avos de final. Con un equipo alternativo que tendrá el debut de Adam Bareiro y la baja de último momento de Edinson Cavani, el elenco de La Ribera se medirá frente a los bonaerenses, que harán su estreno absoluto en la competencia. El encuentro tendrá el arbitraje de Facundo Tello.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso tras una serie de tres partidos sin victorias y con la necesidad de mostrar un cambio de rumbo. Teniendo en cuenta la importante seguidilla que se viene y bajas importantes como las de Exequiel Zeballos y Leandro Paredes, el técnico apostaría por un equipo con mayoría de suplentes, aunque sin presencia de juveniles, y la inclusión de Bareiro, quien haría su debut oficial luego de llegar la semana anterior.

Por el lado de Gimnasia de Chivilcoy, equipo que milita en el Torneo Federal A, encara un desafío histórico. Será la noche más esperada de su historia, ya que no solamente será su debut absoluto en Copa Argentina sino que será nada menos que ante Boca. La entidad bonaerense tiene 109 años de vida y 39 títulos locales, pero su gesta más reciente comenzó el 9 de febrero de 2025, cuando alcanzó el ascenso al Torneo Federal A tras vencer por 2-1 a Deportivo Graneros de Tucumán en la final del Torneo Regional Federal Amateur.

En su primera temporada en el Federal A, encabezó su grupo en la ronda inicial y consiguió la tercera posición en la segunda fase. Este rendimiento le permitió convertirse en el miembro número 331 de la era moderna de la Copa Argentina, y el único equipo debutante de esta edición.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy : Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios por sus emisoras AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.